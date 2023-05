Ein Dankeschön für Mitarbeiter der Diakonie-Seniorenhilfe Gotha

Gotha. Beschäftigte der Diakonie-Seniorenhilfe werden zum Tag der Pflege gewürdigt. So gibt es ein Wohlfühl-Gesundheitsprogramm.

280 Mitarbeitende der Diakonie-Seniorenhilfe bekommen am Freitag, 12. Mai, ein Dankeschön. „Wir sehen den Tag der Pflege als ideale Gelegenheit, um alle zu würdigen – für die engagierte Arbeit und den wertschätzenden und ermutigenden Umgang untereinander“, sagt Kathrin Scharffenberg, Geschäftsführerin der Altenhilfeeinrichtungen vom Josias-Löffler-Diakoniewerk Gotha.

So gebe es ein Wohlfühl-Gesundheitsprogramm im Altenzentrum in Waltershausen. Dort würden auch Atemtherapie- und Yoga-Stunden angeboten, heißt es in einer Mitteilung. Trotz Fachkräftemangels habe das Diakoniewerk Mitarbeitende gewinnen können. Menschen würden sich nur engagieren, wenn sie sich mit ihrer Arbeit identifizieren und sich im Team wohlfühlen.