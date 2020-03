Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Dorfladen für Finsterbergen

In Finsterbergen soll ein Laden für Waren des täglichen Bedarfs eröffnet werden. Daran arbeitet eine Initiativgruppe um Gudrun Zunft, Edgar Burkhardt, Christian Friedrich, Lothar Groß, Ortsteilbürgermeister Gerhard Werner (CDU) sowie Friedrichrodas Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos). Die Initiatoren hatten per Umfrage ermittelt, wer ihr Projekt unterstützen würde. Fast 400 Haushalte und Einzelpersonen hätten ihr Interesse bekundet. Anfang Dezember 2019 war das Projekt mehr als 200 Finsterbergern vorgestellt worden. Am 5. März soll in einer weiteren Einwohnerversammlung über den aktuellen Stand informiert werden.

Die Einwohnerversammlung in Finsterbergen findet am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr im Gasthaus Zur Linde statt.