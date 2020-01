Ein Fest der glanzvollen Stimmen in Gotha

Mit einem musikalischen Feuerwerk begann das neue Kalenderjahr im Gothaer Kulturhaus. Im überaus gut besuchten Saal erlebten die Besucher zu ungewohnter Vormittagsstunde am Mittwoch ein Fest der Stimmen, getragen von der prächtig aufspielenden Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach unter dem Gastdirigenten Aurélien Bello, der auch wohltuend knapp moderierte.

An der Spitze des Solistenensembles stand die slowakische Star-Sopranistin Gabriela Beňačková. Obwohl vor zehn Jahren vom aktiven Bühnenleben abgetreten, war in diesem Konzert noch immer ihre Stimmkultur sowie die sichere, elegant und strahlend geführte Stimme zu erleben. So wurde ihr verinnerlichtes „Lied an den Mond“ der Rusalka aus der gleichnamigen Oper von Antonín Dvořák zu einem der Höhepunkte in diesem Programm.

Ein Duett auf witzige Artund Weise zelebriert

Die drei weiteren Solisten waren bereits vor wenigen Tagen in Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ in Gotha zu hören. Höhepunkte bei den Darbietungen der polnischen Mezzosopranistin Jadwiga Postrożna waren jetzt die Arie der Azucena „Lodernde Flammen“ aus Giuseppe Verdis Oper „Der Troubadour“ und mit betörender Stimme das Lied „Meine Lippen, die küssen so heiß“ aus Franz Lehárs Operette „Giuditta“.

Der kraftvoll singende tschechische Tenor Jakub Pustina überzeugte schon zu Beginn zusammen mit Beňačková im Duett Desdemona-Othello aus Verdis Oper „Othello“. Und mit dem südafrikanischem Bariton Luvuyo Mbundu zelebrierte er auf witzige Art und Weise das Duett Dr. Falke – Eisenstein „Komm mit mir zum Souper“ aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß (Sohn).

Mbundu ließ später mit seiner warmen, hingebungsvollen Stimme das Tanzlied des Pierrot „Mein Sehnen, mein Wähnen“ aus der Oper „Die tote Stadt“ von Erich Wolfgang Korngold zum emotionalen Höhepunkt dieses Neujahrskonzertes werden.

Im Opernteil gab es noch das Gebet des Valentin „Da ich nun verlassen soll“ aus „Faust“ von Charles Gounod mit Mbundu und, von Postrożna verführerisch gesungen, die „Habanera“ aus George Bizets „Carmen“. Herrliche Walzermelodien enthielt der Operettenteil mit den Duetten Edwin-Sylva „Tanzen möcht’ ich“ aus Emmerich Kálmáns „Die Czárdásfürstin“ sowie Danilo-Hanna „Lippen schweigen“ aus Lehárs „Die Lustige Witwe“, beide voller Lebenslust von Gabriela Beňačková und Jakub Pustina auf die Bühne gebracht. Konzertmeister Alexej Barchevitch (Violine) und Michael Hochreither (Violoncello) garnierten Lehárs unvergänglichen Hit in einem feinen Vorspiel.

Großer Elanund gute Abstimmung

Das Orchester legte sich bei der Ouvertüre zu Verdis „Macht des Schicksals“ und zur „Fledermaus“ von Strauß mächtig ins Zeug. Bei allen Gesangsnummern war zu bemerken, wie die Musiker, und insbesondere die Instrumentalsolisten der Philharmonie, mit großem Elan und in bester Abstimmung den Sängern zuverlässige Partner waren.

Als am Ende alle Gesangssolisten das unsterbliche „Dein ist mein ganzes Herz“ aus Lehárs „Das Land des Lächelns“ stimmgewaltig in den Raum setzten, schwoll der schon starke Beifall zu einem jubelnden Applaus an. Gemeinsam präsentierten die Sänger als Zugabe Luigi Denzas „Funiculi, Funicula“, bevor – ohne Dirigent – der „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauß (Vater) mit dem Klatschen der Zuhörer den Schlusspunkt unter ein glanzvolles Neujahrskonzert setzte.