Ein Fest der Stimmen erfüllt das Kulturhaus Gotha

Chefdirigent Markus Huber, hier beim Bachfest Ende Oktober in Eisenach, wird die Operngala im Kulturhaus Gotha leiten und moderieren.

Gotha. Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach präsentiert Operngala als Hommage an Enrico Caruso. Fünf namhafte Tenöre sowie zwei Soprane und ein Bariton treten im Kulturhaus Gotha auf.

Nicht nur der Umstand, dass am Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr im Gothaer Kulturhaus mit fünf Tenören so viele Sänger wie selten in einer Aufführung der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auf der Bühne stehen, lässt auf ein anregendes Konzert erwarten. Im Mittelpunkt des Konzertes steht Enrico Caruso, der namhafte italienische Tenor. Zu Ehren des 150. Geburtstages des legendären Tenors veranstaltet die Philharmonie Gotha-Eisenach eine Operngala.

Caruso, der am 25. Februar 1873 in Neapel in armen Verhältnissen geboren wurde, stieg Anfang des 20. Jahrhunderts zum berühmtesten und bedeutendsten Tenor weltweit auf. Seinen riesigen Erfolg verdankte er nicht allein seinen unvergleichlichen Opernarien, sondern auch seinen wunderschönen volkstümlichen Liedern aus dem Repertoire der „Canzone napoletana“. Darunter befindet sich insbesondere das Werk „O sole mio“ von Eduardo Di Capua, welches durch Carusos Interpretation weltweit Ruhm erlangte.

Fünf außergewöhnliche Tenöre treten auf

Der Tenor faszinierte die Opernwelt mit der Strahlkraft seiner warmen, für einen Tenor sehr dunklen, baritonalen Stimme und seinem kunstvollen Gesang in technischer Vollendung. Bis heute hat Enrico Caruso nichts von seiner Popularität eingebüßt – und das wird die Thüringen-Philharmonie unter musikalischer Leitung ihres Chefdirigenten Markus Huber beweisen.

Dramaturg Markus Guggenberger freut sich auf „eine wirklich einzigartige Operngala“. Mit Antonio Rivera, Gioacchino Lauro Li Vigni, Anle Gou, Alessio Borraggine, Sung Min Song werden fünf außergewöhnliche Tenöre sich die Ehre geben, um Caruso mit berühmten Arien und neapolitanischen Liedern ein musikalisches Denkmal zu setzen.

Donnerstag: 23. November 2023; 19.30 Kulturhaus Gotha; Musikalische Leitung und Moderation: Markus Huber; Tenöre: Antonio Rivera, Gioacchino Lauro Li Vigni, Anle Gou, Alessio Borraggine, Sung Min Song; Soprane: Eunji Oh, Solène Le Van; Bariton: Daniel Claus Schäfer, Ticketverkauf: Hauptmarkt 33, 99867 Gotha; Telefon: 03621/751776