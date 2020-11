Ein Georgenthaler auf glattem Parkett

Der kaiserliche Botschafter Hans von Wangenheim (1859 in Georgenthal bei Gotha geboren und 1915 in Konstantinopel gestorben), war aktiv in die Krisen seiner Zeit eingebunden, hier vor der Sommerresidenz in Konstantinopel

Das Staatsarchiv Gotha hat mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes eine Briefedition zum kaiserlichen Botschafter Hans von Wangenheim herausgegeben. 2020, im 150. Jubiläumsjahr der Gründung des Auswärtigen Amtes, ist vorgesehen, die Publikation „Auf glattem Parkett“ als Beitrag zur Erforschung der deutschen Außenpolitik als Ehrengabe in- und ausländischen Gästen zu überreichen. Hans von Wangenheim wurde 1859 in Georgenthal bei Gotha geboren und starb 1915 in Konstantinopel. Er war aktiv in die Krisen seiner Zeit eingebunden, ob nun als Gesandter in Tanger oder Athen von 1908 bis 1912 oder als Botschafter bei der Hohen Pforte von 1912 bis zu seinem Tod im Jahr 1915. Am Bosporus nahm er eine herausragende Stellung ein, sollte er doch im direkten Auftrag des Kaisers dafür Sorge tragen, dass die Hohe Pforte aufseiten der Mittelmächte in den Krieg eintrat.