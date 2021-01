Max Lamperti aus Gotha hat seinen Lebensmittelpunkt derzeit in Wien.

Gotha/Wien. Max Lamperti aus Gotha studiert seit Oktober 2019 am Max-Reinhardt-Seminar in der österreichischen Hauptstadt

Ein Gothaer in Wien

Da lebt einer in Wien, der schönen Stadt an der gelegentlich auch blauen Donau, und bekommt von ihr so gar nichts zu Gesicht. Unvorstellbar?