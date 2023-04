Ein halber Tag nur für Jungs im Landkreis Gotha

In Pflegeberufen sind immer noch mehr Frauen als Männer beschäftigt. (Archiv)

Gotha. Die Diakonie zeigt Berufsbilder in vier Einrichtungen. Der Boys’ Day ist ein bundesweiter Aktionstag für Jungen zur Berufsorientierung.

Am Boy‘s Day beteiligt sich die Diakonie im Landkreis Gotha, wie Kati Wüstemann, Referentin Pflegeentwicklung, informiert. In mehreren Einrichtungen sollen Workshops und Aktionen stattfinden. Jungen können Interessen für sich entdecken und im Austausch mit den Mitarbeitenden und Auszubildenden Einblicke in die Berufe erhalten.

„Mit dem Boys’ Day wollen wir berufsbezogene Geschlechterklischees abbauen und Jungen der 7. bis 11. Klassen ermutigen, eigene Erfahrung zu sammeln“, so Wüstemann. „Wir wollen sie für soziale Berufsbilder begeistern, die gerade nicht stereotypisch für das eigene Geschlecht sind.“ Bei dem bundesweiten Aktionstag für Jungen zur Berufsorientierung werden Berufe präsentiert, in denen durchschnittlich wenige Männer arbeiten, die aber Zukunftsperspektiven bieten. Los geht es Donnerstag, 27. April, um 8.30 bis 13.30 Uhr. Treffpunkte sind die Diakonische Seniorenwohngemeinschaft Ballstädt, das Diakonische Zentrum Spittergrund Tambach-Dietharz, das Pflegestift am Geizenberg Waltershausen und das Diakonische Altenzentrum Sarepta Waltershausen.

Anmeldung über Melanie Zeranski, Telefon: 0152 54691000, Mail: melanie.zeranski@diakonie-gotha.de