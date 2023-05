Ein Helfer aus Pferdingsleben braucht selbst Hilfe

Die Feuerwehren in Gotha hoffen auf viele Freiwillige die sich als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen.

Kampf gegen den Blutkrebs: Deshalb gibt es am 26. Mai eine Aktion zur Registrierung als Stammzellspender bei der Berufsfeuerwehr in Gotha.

Anderen zu helfen, das ist ureigenstes Anliegen der Feuerwehren. Ob in freiwilligen oder Berufsfeuerwehren – sie sind bei Bränden, Unfällen, Unwettern und anderen Unglücken im Einsatz, um Menschenleben zu retten.

Jetzt braucht ein pensionierter Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Gotha aus Pferdingsleben selbst Hilfe: Der 60-Jährige ist an Blutkrebs erkrankt, eine Stammzellspende ist seine Überlebenschance. Deshalb rufen die freiwillige Feuerwehr Pferdingsleben und die Berufsfeuerwehr Gotha gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) dazu auf, dass sich potenzielle Spender registrieren lassen.

Dazu ist am Freitag, 26. Mai, von 14 bis 19 Uhr in der Feuerwache in der Oststraße Gotha Gelegenheit. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich melden.

Die Feuerwehren hoffen auf viele Freiwillige, und sie werben auch in den sozialen Medien für diesen Termin. Vielleicht ist ja ein passender Spender dabei – für den Pferdingsleber oder aber für einen anderen Erkrankten, der dringend auf eine Stammzellspende wartet.