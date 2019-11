Ein Herz für den Feuerwehrnachwuchs und für Siebleben

Ines Steppat war erstaunt, als sie zum Ehrenamtsempfang ins Tivoli Gotha eingeladen wurde. Plötzlich soll sie am Mittwochabend auch noch vor die mehr als hundert Anwesenden im Saal treten. Die Frau in Feuerwehruniform wird mit Dietmar Thiel beim „Großen Abend des Ehrenamtes“ für ihr Engagement ausgezeichnet. Damit verbunden ist ein Gutschein für das Stadt-Bad Gotha.

Ines Steppat ist Jugendwart bei der Feuerwehr Stadtmitte. Seit fünf Jahren kümmert sie sich um den Feuerwehrnachwuchs. Derzeit nimmt sie 26 junge Leute unter ihre Fittiche. „Einige kommen aus schwierigen Verhältnissen, leben im Heim“, erzählte die 49-Jährige. Sie selbst ist kinderlos. Für ihre Schützlinge ist sie wie eine zweite Mutter. „Ich arbeite gerne mit Menschen“, sagt die Berufskraftfahrerin. Bei der Freiwilligen Feuerwehr bringe sie sich seit Kindesbeinen ein. „Meine Mutter war schon bei der Feuerwehr.“ Da habe das für sie nahe gelegen.

Lehrerin Gerlinde Heß (links) unterstützt mit Reyherschülern, hier Josephine Johnke und Jeremy Kühn, die Arbeit des Behindertenverbandes Gotha. Sie präsentieren den Spendenfrosch. Foto: Wieland Fischer

Dietmar Thiel zählt in Siebleben zu den Aktivposten. „Ich habe einen Sprachfehler, ich kann nicht Nein sagen.“ Davon profitieren unter anderem der Karnevalverein „CaCuBaGoSi“ und der Förderverein Siebleben. Was anfalle, dessen nehme er sich an. Etwa, wenn in dieser Saison im Bürgerhaus „Vier Jahreszeiten“ das Englische Jahr in Gotha auf die Schippe genommen wird.

Der 61-Jährige, der bei der Gothaer Fahrzeugtechnik arbeitet, legt nach Feierabend nicht die Beine hoch: „Ich versuche einiges zu bewegen.“ Dazu gehört auch Brotbacken in der Freizeit. Vor Jahren habe er seinen ersten Backofen gebaut. Inzwischen sei ein weiterer hinzugekommnen. Schon jetzt überlegt Dietmar Thiel, wie sich das Backen im (Un)-Ruhestand ausbauen und Kindern vermitteln lässt.

Die Ehrung soll eine Anerkennung für gemeinnützige Arbeit sein, sagt der Initiator Matthias Hey, SPD-Landtagsabgeordneter aus Gotha, der mit dem SPD-Stadtverband sowie der SPD/FDP-Stadtratsfraktion den Ehrenamtsabend organisiert hat. Längst ist daraus eine überparteiliche Veranstaltung geworden. Unter den Anwesenden im Gründungssaal der Sozialdemokratie sind Mitglieder der Linken wie der CDU versammelt. Hier zähle einzig die Vereinsarbeit. 148 Verbände und Initiativen aus Gotha seien eingeladen worden. Der Abend sei „die größte Kontaktbörse“ der Vereine, sagt Hey. „Wir wollen es nicht bei Sonntagsreden belassen, sondern die Leute auch unterstützen.“

Matthias Hey sammelt mit einem Frosch Spenden für das Sozialprojekt der Reyher-Regelschule. Foto: Wieland Fischer

Davon können Schüler der Regelschule „Andreas Reyher“ profitieren. Lehrerin Gerlinde Heß, seit einem Jahr in Rente, hatte vor etwa 15 Jahren begonnen, mit Zehntklässlern den Behindertenverband Gotha zu unterstützen. Seither führt immer eine Abschlussklasse die Kooperation fort. Der Förderverein der Regelschule hatte Hey das Schulprojekt „Leben mit Handicap“ für die Spende des Ehrenamtsabends vorgeschlagen.

Die Zehntklässler begleiten Behinderte bei Wegen oder haben, wie dieses Jahr, ein Herbstfest gestaltet. Eine Gruppe werde Rollstuhlfahrer auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt begleiten, berichten die beiden Zehntklässler Josephine Johnke und Jeremy Kühn.

„Die Schüler lernen den Umgang mit Behinderten, Menschen mit Handicap lernen junge Leute kennen“, ist Hey von dieser Wechselwirkung begeistert. Das sei so erfolgreich, dass etwa ein Drittel der Reyher-Schulabgänger sich für einen Sozialberuf entscheide. Und so trägt Hey einen Tonfrosch mit weit aufgesperrtem Maul von Gast zu Gast. Am Ende des Ehrenamtsabends hat der Spendenfrosch 628 Euro im Maul. Der Ortsverein will die Summe rund machen. 650 Euro sollen überwiesen werden.