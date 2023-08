Ein Hund und zwei Schildkröten warten auf ihre Besitzer

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Die Tiere wurden zu ihrer Sicherheit nach Gotha-Uelleben in die „Arche Noah“ gebracht

Ein schöner Mischlingsrüde wurde am 2. August in der Eisenacher Straße in Gotha gefunden. Er hatte kein Halsband um und ist nicht gechipt. Leider konnte deshalb kein Besitzer ermittelt werden. Der Rüde wird auf ungefähr ein Jahr geschätzt.

Der junge Hund ist gepflegt und Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen. Für ihn werden seine Besitzer oder Menschen gesucht, die ihn erkennen. Außerdem wurde am 31. Juli in Gotha in der Straße Am Steinkreuz eine Wasserschildkröte gefunden. Sie teilt sich nun das Tierheimterrarium mit einer Landschildkröte, die am 3. August in Schwabhausen gefunden wurde.

Auch für die zwei Schildis werden die Besitzer oder Menschen gesucht, die zu den Tieren Hinweise geben können.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon 03621 / 755425