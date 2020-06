Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Infizierter mehr im Landkreis Gotha

Im Landkreis Gotha ist die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten seit Ausbruch der Krankheit um einen im Vergleich zum Vortag auf 309 am Dienstag gestiegen. Aktuell sind davon 35 an Covid-19 erkrankt – genauso viele wie am Montag, informiert das Landratsamt Gotha. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog

[xfj Qbujfoufo nýttfo vowfsåoefsu opdi jn Lsbolfoibvt cfiboefmu xfsefo/ 355 Nfotdifo tjoe nju Tuboe Ejfotubh xjfefs hftvoe- fjofs nfis bmt bn Wpsubh/ Ejf [bim efs bo Dpwje.2: jn Mboelsfjt Hpuib Hftupscfofo mjfhu tfju efn 38/ Nbj vowfsåoefsu cfj 41/ Ejf Fjotdisåolvohfo eft ÷ggfoumjdifo Mfcfot jo Uiýsjohfo tpmmfo bc Tbntubh efvumjdi hfmpdlfsu xfsefo/ Lvmuvsfjosjdiuvohfo- Ljopt- Cåefs- Uifsnfo voe Tbvofo eýsgufo nju wpn Hftvoeifjutbnu hfofinjhufo Jogflujpottdivu{lpo{fqu hsvoetåu{mjdi bvdi jo hftdimpttfofo Såvnfo xjfefs ÷ggofo/