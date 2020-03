Bilderbuch-Winterwetter gab es die zurückliegenden Wochen nur an wenigen Tagen rund um den Inselsberg. Ein Inselsberg-Ticket, mit dem es sich auch über die Region hinaus mit der Bahn fahren ließe, könnte Touristen auch bei Schlechtwetterlagen länger in der Inselsberg-Region halten, hoffen dessen Planer.

Ein Inselsberg-Ticket auch für Bahnfahrer

Das Rennsteig-Ticket sollte thüringenweit greifen. Das streben die Mitglieder der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft rund um den Inselsberg, von Georgenthal bis Brotterode, an. In einem Pilotprojekt solle das Hopper-Ticket der Bahn darin einbezogen werden. Die Inselsberg-Anrainer möchten mit einem größeren Geltungsradius des Tickets den Tourismus in ihren Orten weiter befördern. Friedrichroda-Besucher könnten dann zum Beispiel während ihres Aufenthalts dort mit Kurkarte die Bahn nutzen und bis Eisenach oder Weimar fahren.

Nach einer Studie des Regionalverbundes Thüringer Wald trage ein flächendeckender Geltungsbereich des Tickets zur Attraktivität der Region mit bei. Es sollte aber regional strukturiert werden, sagt Friedrichrodas Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos), Vorsitzender der Inselsberg-AG, zu den Plänen. Es könnte so weit gefasst und bezuschusst werden, wie es Urlauber in Friedrichroda, Bad Tabarz oder Brotterode nutzen würden. So ließen sich die Kosten begrenzen. Zudem sei es unwahrscheinlich, dass Besucher der Inselsbergregion während ihres Aufenthalts dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis Masserberg, nach Rudolstadt oder ans Thüringer Meer fahren, sagt Klöppel. Die Erfahrung besage: Ausflüge führen rund um den Berg, höchstens bis Erfurt oder Weimar. Mit der Kurkarte Bahn fahren Derzeit können mit dem Inselsberg-Ticket – einen offiziellen Namen gibt es für die Fahrt mit der Kurkarte nicht – Bus, Bahn sowie Waldbahn von Gotha bis Brotterode genutzt werden. Jenseits des Rennsteigs werde das Ticket von den Meininger Busbetrieben anerkannt. Im Gegenzug gelte die dortige Kurkarte im Inselsberg-Beritt. Touristen bezahlen mit dem Kurbeitrag auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die Stadt Friedrichroda entrichtet dafür zum Beispiel pro Übernachtung 27 Cent an Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs. Pro Jahr sind es dort etwa 420.000 Übernachtungen. Mit dem Hopper-Ticket würde sich der Zuschuss zwar erhöhen, aber es wäre ein lukratives Zusatzangebot für Touristen. Positive Effekte zeige die vor wenigen Monaten eröffnete Bushaltestelle am Berghotel Friedrichroda. Die Strecke von Finsterbergen über Friedrichroda nach Brotterode sei damit wieder eröffnet worden. Wobei Klöppel einräumt, dass die Strecke langfristig noch attraktiver gestaltet werden müsse. Er denkt dabei an Radanhänger von Frühjahr bis Herbst, für Ski im Winter, auch wenn das in dieser Saison wegen des fehlenden Schnees hinfällig war. Zudem soll der Bahnhof Reinhardsbrunn als Inselsberg-Drehkreuz ausgebaut werden. Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft rund um den Inselsberg, von Georgenthal bis Brotterode, kann bereits auf eine gemeinsame Erlebniskarte, einen Gästeführer und das Inselsberg-Ticket verweisen. Wann das auch als Hopper-Ticket gelte, lasse sich nicht sagen. Dazu müssten noch Absprachen und Vereinbarungen mit einer ganzen Reihe von Verkehrsträgern getroffen werden, von Verkehrsbetrieben in und um Eisenach bis zur Deutschen Bahn. Der Regionalverbund Thüringer Wald um dessen Präsident Andreas Trautvetter wolle das mit anschieben. Klöppel: „Wir werden es gemeinsam auf den Weg bringen.“