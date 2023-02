Ein Jahr Ukraine-Krieg: Mahnwache und Friedensgebet in Gotha

Gothas. Gothaer Ukrainefreunde unterstützen Flüchtlinge und Krisengebiete.

Am 24. Februar jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine. Seither tobt dort der Krieg. Ein trauriger Anlass für Friedensgebet und Mahnwache. Dazu laden die Ukrainefreunde Gotha und die Stadt Gotha ein. Sie verbinden das mit einem Spendenaufruf.

Das gemeinsame Friedensgebet beginnt am Freitag, 24. Februar, um 17 Uhr in der Augustinerkirche Gotha, teilt die Stadtverwaltung mit. Es schließe sich ein Friedensmarsch von der Augustinerkirche zum Unteren Hauptmarkt an. Dort werde eine Mahnwache stattfinden und mit dem Glockenspiel am Hauptmarkt die ukrainische Nationalhymne gespielt.

Verein organisiert Spendenbrücke über Partnerstadt Kielce

Eine Konstante im Hinblick auf die Ukrainehilfe sind die Ukrainefreunde Gotha. Sie haben nicht nur zahlreiche Geldspenden in das Krisengebiet weitergeleitet, sondern allein im vergangenen Jahr insgesamt vier Hilfstransporte in die ukrainische Stadt Tscherkassy organisiert, würdigte die Stadtverwaltung Gotha diese Engagement. Außerdem habe es zahlreiche weitere Hilfsmaßnahmen gegeben. Unterstützt wurden sie dabei unter anderem durch großzügige Spenden von mehr als 26.0000 Euro. Über Gothas polnische Partnerstadt Kielce konnte eine „Spendenbrücke“ errichtet werden, über die ebenfalls zahlreiche Hilfstransporte laufen.

Außerdem haben viele Gothaerinnen und Gothaer Flüchtende aus der Ukraine aufgenommen und ihnen Hilfe und Unterstützung gegeben. Mehr als 2300 Geflüchtete aus der Ukraine hat der Kreis Gotha bisher aufgenommen.

Wer Geld für die Ukrainehilfe spenden möchte, könne dies auf Konten der Stadtverwaltung Gotha tun; Spendenzweck: VW 259 - Spenden Ukraine.