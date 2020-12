Wer aus dem Gothaer Stadtkern oder von der Europakreuzung her kommend Richtung Erfurt fahren will, nutzt fast zwangsläufig die Bundesstraße 7, innerörtlich Salzgitterstraße genannt und folgt dem Verlauf der Bundesstraße, weil es durch den dörflichen Teil Sieblebens vielleicht kürzer, aber sicher langsamer ist. Man biegt also nach links ab in die Mönchallee.

Dort blickt der Autofahrer unvermeidlich auf einen Zaun, an dem ein großes Spruchband hängt. Weiße Schrift gemahnt dort auf schwarzem Untergrund wörtlich: „Bitte denken Sie selbst.“ Aber kein Gewerbe das zu bewerben sich irgendwelche Werbestrategen ausgedacht haben könnten, ist in der Nähe zu finden. Lediglich an einem Schaltkasten steht „Pension“, doch die Aufschrift ist älter und so offensichtlich würde niemand auffordern, das Verbot der Beherbergung irgendwie zu umgehen. Was also will mir der Mensch sagen, der dieses Banner platzieren ließ? Aufmerksamkeit zu erregen ist ihm gelungen. Nur fehlt die Aufforderung etwas zu kaufen oder auch zu wählen, die normalerweise daran gebunden ist. Vielleicht ist es ein Protestbanner, darauf hinweisend, so viele Menschen würden Denkinhalte übernehmen, deren Schlüssigkeit sie nicht geprüft haben. Bitte denken Sie selbst!