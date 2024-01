Ein Kurort der Premium Klasse

Friedrichroda. Am 8. Januar startet die erste Stadtführung in Friedrichroda

Über Friedrichroda gestern und heute können sich Besucherinnen und Besucher, aber auch Einheimische, immer montags informieren lassen. Bei den öffentlichen Stadtführungen berichten die ausgebildeten Gästeführer über den Heilklimatischen Kurort Premium Class und seine Geschichte. Die Führungen starten ab einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen. Die erste Führung 2024 startet am Montag, 8. Januar, ab 10.30 Uhr an der Tourist-Information in der Hauptstraße 55. red