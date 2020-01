Ein Loblied auf die amerikanische Unterhaltungsmusik in Gotha

Zu einer beliebten Tradition ist mittlerweile das Silvesterkonzert geworden, mit dem Alexej Barchevitch, Konzertmeister der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, und Jens Goldhardt, Kirchenmusikdirektor an der Gothaer Margarethenkirche, mit Violine und Orgel das Kalenderjahr musikalisch beschließen.

In seiner Begrüßung betonte Pfarrer Jochen Franz die fruchtbare Zusammenarbeit der Thüringen-Philharmonie mit der evangelischen Kirchengemeinde in Gotha, die sich in zahlreichen Konzerten in kleiner oder großer Besetzung widerspiegeln würde. Dieses Mal hatten die beiden Künstler unter dem Motto „America“ Musik ausgewählt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika entstand war oder dort zur Weltgeltung kam.

Es begann im Altarraum mit Violine und Truhenorgel, als zwei quirlige Ragtimes von Scott Joplin (1868-1917) erklangen. Dem folgte von der Orgelempore aus die Ballade „The Man I Love“ von George Gershwin (1898-1937), bei der Barchevitch die Geige so richtig „hinschmelzen“ ließ.

Spontaner Applaus bei Bernstein-Medley

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) hatte in den USA vor allem mit seinen Filmmusiken große Erfolge. Noch in seiner österreichischen Heimat entstand aber das pantomimische Ballett „Der Schneemann“, aus dem das nachdenkliche Walzerzwischenspiel zu hören war.

Richtig amerikanisch wurde es dann mit „Maria – Balkonszene/Tonight – Amerika – Irgendwo/Somewhere“ aus dem Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein (1918-1990). Hier setzten Barchevitch und Goldhardt die einzelnen Teile nahtlos aneinander, konnten aber nicht verhindern, dass die begeisterten Zuhörer die wilden Rhythmen des „Amerika“ mit spontanem Applaus bedachten.

Erinnerungen an Louis Armstrong wurden wach bei der gefühlvollen Interpretation des Songs „What a Wonderful World“ von George David Weiss (1921-2010) und Bob Thiele (1922-1996). Das „Feder-Thema“ aus dem Film „Forrest Gump“ mit der Musik von Alan Silvestri (geboren 1950) führte hinüber in das schicksalhafte Auf und Ab des Lebens, gekonnt dargeboten durch das Ineinander-Verschwimmen der beiden Instrumentalstimmen.

Ohrwürmer aus Musicals und von Elvis Presley

Der Hamburger Orchesterleiter und Arrangeur Bert Kaempfert (1923-1980) hatte vor allem mit „Strangers in the Night“ großen Erfolg in den USA. Barchevitch und Goldhardt ließen die Zuhörer auf kräftige Weise, wie als Gegenpol zu dem Vorangegangenen, an diesem Ohrwurm teilhaben. Aus dem Musical „Blondinen bevorzugt“ von Jule Styne (1905-1994), mit Liedtexten von Leo Robin (1900-1984), erklang der Song „Diamonds are a Girl’s best Friend“. Hier hatte Goldhardt endlich Gelegenheit, die Orgel in witzigen Akkordfetzen voll auszuspielen und die Geige von Barchevitch in diesem Stil mitkommen zu lassen.

Im langsamen Tempo steuerte Elvis Presley (1935-1977) sein unvergängliches „Love me tender, love me true“ bei, von den beiden Musikern so gedeutet, als ob jeder Akkord überlegt sein wollte. Mit dem hinreißenden Titel „Cabaret“ von John Kander (geboren 1927), zu Texten von Fred Ebb (1928-2004), ging das Silvesterkonzert offiziell zu Ende, hier sogar mit dem Zimbelstern der Orgel. Der lange, stürmische Beifall brachte dem Publikum als Zugabe noch „My Way“ von Claude François (1939-1978), wie um noch einmal innezuhalten.