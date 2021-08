Ein sahniger Tag für die Himbeere

Himbeeren sind etwas leckeres, meint Conny Möller. Aus diesem Grund begehen ja die Amerikaner heute ihren Himbeeren-mit-Sahne-Tag.

Den heutigen Tag sollten sich alle Obstfans für die nächsten Jahre fest in ihren Kalender notieren. Es geht dabei um Himbeeren mit Sahne. Die Amerikaner bezeichnen diesen Tag als National Raspberries and Cream Day. Warum diesem kleinen süßen Früchtchen ein eigener Tag gewidmet ist, weiß niemand so genau, auch über die Hintergründe ist wenig zu erfahren. Doch eines steht fest: Himbeeren mit einem Schuss Sahne schmeckt.

Als Kind bin ich mit meinen Eltern immer nur die Wälder gelaufen und habe in der Hochsaison die kleinen Beeren gerne frisch vom Strauch genascht. Später hatten wir etliche Beerenpflanzen im Garten - heute geht man bequem auf den Wochenmarkt oder in die Kaufhalle und kauft sich seine Himbeeren. So ändern sich eben die Zeiten.

Dabei kann man über die Frucht an sich auch noch einiges lernen, denn die Himbeere gehört zu den Rosengewächsen. Vielleicht liegt es daran, dass ihre Stiele feine Stacheln haben. Dass es nicht nur rote Beeren gibt, wissen die wenigsten. So existieren schwarze, gelbe und lilafarbene Varianten und alle schmecken sie genauso lecker. Also worauf noch lange warten, ab auf den Markt und ein Schälchen Himbeeren kaufen und sie nach Belieben mit Sahne bedecken.