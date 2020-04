Ein zwergengestaltiger Gott als Helfer in der Not

Was tun gegen Unheil, Krankheit oder Not? Wie ein Blick in die Kulturgeschichte verrät, war göttlicher Beistand in Krisensituationen für die Menschen stets von großer Wichtigkeit.

So spielten im Alten Ägypten wie auch andernorts in vielen frühen Kulturen Götter-Amulette als Glücksbringer im Kampf gegen Gefahren eine beachtliche Rolle – sei es beim Totenkult oder im Alltag. Dies stand auch nicht im Widerspruch dazu, dass es im Land am Nil schon früh einen angesehenen Ärztestand gab, der über ein beachtliches Wissen und Können verfügte, wie wir aus überlieferten Schriftquellen wissen.

Um sich vor drohendem Unheil zu schützen, setzte der Mensch im Alten Ägypten zum Beispiel auf den zwergengestaltigen Bes – und seine apotropäische, also unheilabwehrende Wirkung. Er zählte als Beschützer des Hauses zu den populären Gottheiten und spielte im Volksglauben eine wichtige Rolle. Typisch für ihn war seine groteske Erscheinung: gekrümmte Stummelbeine, langer Tierschwanz, Federkopfschmuck. Sein Gesicht wirkte mit Tierohren, Backenbart und meist heraushängender Zunge fratzenhaft. Kurz: Sein Aussehen war ziemlich wild, aber genau dadurch hielt der Gott vermeintlich Gefahren und böse Geister von den Menschen fern.

Deshalb trug man ihn nicht nur als Amulett, sondern stellte ihn oft auf Alltags- und Toilettengegenständen dar. So gab es bauchige Bes-Gefäße zur Aufnahme von Salböl. Solche Behältnisse sind schon früh bekannt und haben sich seit dem 6. Jahrhundert vor Christus sehr zahlreich erhalten. Um Gesicht und Arme des Gottes herauszuarbeiten, hat man diese Partien plastisch hervorgehoben oder eingeritzt. Daneben gab es auch Gefäße, die seinen ganzen Körper nachempfanden.

Bes war ein Allrounder: Er wachte vor allem über den Schlaf, schützte die Gebärenden während der Niederkunft und bewahrte die Wöchnerinnen vor Unglück. Auch im sexuellen Bereich wurden dieser volkstümlichen Gottheit helfende Eigenschaften zugeschrieben. So gab es im Ort Sakkara, gut 20 Kilometer vom heuutigen Kairo entfernt, Kultgemächer des Bes, wo Pilger vermutlich mit der Hoffnung auf Potenzsteigerung nächtigten.