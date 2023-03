Einblick ins Hotelwesen

Im Hotel am Schlosspark in Gotha können Jugendliche am Tag der Berufe einen Blick hinter die Kulissen wagen.

Gotha. Elf Jugendliche wollen sich am 15. März beim Tag der Berufe im Hotel am Schlosspark in Gotha über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Am 15. März ist es wieder soweit, dann wird in Thüringen wieder ein Tag der Berufe veranstaltet. So auch in Gotha. Hier öffnet um 10 Uhr das Hotel am Schlosspark in der Lindenauallee 20.

Schüler ab der siebten Klasse können einen Blick hinter die Kulissen werfen und womöglich ihren Traumberuf hautnah erleben. Angemeldet haben sich in Gotha elf Jugendliche, die sich zu Hotelfachmann und Hotelfachfrau sowie Koch/Köchin informieren wollen.