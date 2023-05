In Gotha hieß Familie Göpfert 2022 Gartenfreunde willkommen (Archiv-Foto).

Einblicke in 20 Gärten in Gotha und Umgebung

Kreis Gotha. Am 11. Juni wird im Kreis Gotha zum Tag der offenen Gärten geladen.

Einblicke in liebevoll gestaltete Privatgärten im Kreis Gotha gibt es auch in diesem Jahr wieder beim Tag der offenen Gärten am 11. Juni. Laut Deutscher Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur stehen den Besucherinnen und Besuchern 20 Gärten von 10 bis 17 Uhr offen.

Gegen einen Unkostenbeitrag von 4 Euro ist im Eingangsgarten, der Gothaer Orangerie, von 10 bis 15 Uhr die Adressliste mit allen geöffneten Gärten erhältlich.