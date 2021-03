Einbrecher erbeuten in Gotha aus Imbiss Geld und Zigaretten

Gotha Polizei in Gotha sucht Zeugen für den Einbruch in der Oststraße und Randale an Fahrzeugen in der Rosa-Luxemburg-Straße.

Unbekannte sind in den Imbiss an der Oststraße in Gotha eingebrochen und mit ordentlich Beute verschwunden.

Die Täter drangen in der Zeit zwischen Sonntag 0 Uhr und Montagmorgen 10 Uhr in den Imbiss ein. Dort öffneten sie nach Polizeiangaben eine Kasse und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Weiterhin wurde ein Zigarettenautomat im Imbiss aufgebrochen und aus diesem sowohl Tabakwaren als auch Bargeld gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0046399/2021) entgegen genommen.

An mehreren Fahrzeugen den Lack zerkratzt

Die Polizei in Gotha sucht Zeugen einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter richtete am Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 11.30 Uhr an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Rosa-Luxemburg-Straße in Gotha Schaden an.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Täter den Lack mit einem unbekannten Werkzeug.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0045741/2021) zu melden.