Einbrecher in Kindertagesstätte - Diesel und Batterie gestohlen

Gotha. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Einbrecher in Kindertagesstätte

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte in Wölfis gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Arnstädter Straße. Aus den Räumen entwendeten die Täter Elektronikartikel und Bargeld in Höhe von insgesamt ca. 1200 Euro. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0157079/2021).

Unfall gebaut und geflüchtet

Am Sonntag beobachtete ein Passant gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall in der Langensalzaer Straße in Gotha. Ein 50-Jähriger kam mit seinem VW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Warnbaken und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Dem Zeugen gelang es, den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten zu verfolgen.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Der VW-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Es entstand entsprechender Sachschaden.

Diesel und Batterie gestohlen

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in der Langen Straße in Günthersleben und entwendeten aus einem Radlader die Batterie und ca. 140 Liter Diesel. Der Gesamtwert beläuft sich schätzungsweise auf etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0157039/2021).

