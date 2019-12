Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher nach größerem Polizeieinsatz gestellt - Einbrecher in der Diakonie - Automat gesprengt

Einbrecher nach größerem Polizeieinsatz gestellt

Am 25. Dezember gegen 22:05 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger aus der Warzaer Straße in Gotha, dass vermutlich bei seinen Nachbarn, welche derzeit im Urlaub sind, in das Haus eingebrochen wird. Der Mann hatte zuvor Einbruchgeräusche und Taschenlampen in dem Haus wahrgenommen.

Mehrere Streifenwagen konnten daraufhin einen 43-jährigen, polizeibekannten Täter auf dem Dachboden im Haus festnehmen. Bei dem Einbrecher wurden Schmuckgegenstände und Bargeld gefunden, welcher er zuvor im Haus gestohlen hatte.

Des Weiteren konnte Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in Gewahrsamszelle genommen. Gegen ihn wird wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl ermittelt.

Zigarettenautomat aufgesprengt

Donnerstagnacht gegen 1.10 Uhr wurde der Polizei Gotha ein gesprengter Zigarettenautomat in der Lauchaer Straße in Langenhain gemeldet. Ein Anwohner hatte zuvor einen lauten Knall wahrgenommen. Derzeit noch unbekannte Täter hatten auf bisher unbekannte Art und Weise den Zigarettenautomaten gesprengt und Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe aus dem Automaten entwendet. Sie flüchteten danach zu Fuß. Trotz des sofortigen Einsatzes der Polizei konnten der oder die Täter nicht festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei sucht daher Zeugen, welche Angaben zu der Tat oder dem Täter / den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0322324/2019 entgegen genommen.

Einbrecher in der Diakonie

Bisher unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 24. Dezember, 11 Uhr, bis 25. Dezember, 16 Uhr, ein Fenster der Diakonie am Gothaer Klosterplatz auf und gelangten durch dieses in den Büroraum der Diakonie. Sie entwendeten Geldkassetten mit Bargeld in Höhe von ca. 500 Euro. Am Fenster des Gebäudes entstand ein Sachschaden von weiteren ca. 500 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder dem Täter / den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0322234/2019 entgegen.

Frau verursacht Weihnachten betrunken Unfall

In der Nacht zum 26. Dezember fuhr eine 36-Jährige mit einem Ford auf der B88 aus Richtung Gräfenhain in Richtung Ohrdruf. Kurz vor Ohrdruf - in einer Rechtskurve - geriet die junge Frau mit dem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Ford wurde beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden an Auto, Leitpfosten sowie am Straßengraben in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,37 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

