Einbruch in Bäckerei im Landkreis Gotha - Polizei sucht Zeugen

Neudietendorf. Einbrecher haben in der vergangenen Nacht eine Bäckerei im Landkreis Gotha heimgesucht. Die Kriminellen machten dabei Beute in unbekannter Höhe.

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gegen 2 Uhr in die Bäckerei-Filiale eines Einkaufsmarktes in der Straße des Friedens in Neudietendorf eingebrochen. Sie erbeuteten laut Landespolizeiinspektion Gotha Bargeld in unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Gotha sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe oder in ganz Neudietendorf wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.