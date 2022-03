Einbruch und Diebstahl in eine Gartenlaube in Waltershausen

Waltershausen. Unbekannte sind in eine Gartenlaube eingebrochen und haben dort mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet.

In der letzten Zeit sind Unbekannte in eine Gartenlaube in Waltershausen in der KGS Gleichsdreieck eingebrochen. Die Täter stahlen Werkzeug im Gesamtwert von 600 Euro. Dabei handelte es sich laut Polizei um eine Bohrmaschine, ein Schweißgerät und eine Schleifmaschine.

Zeugen sollen sich bitte an die Polizei unter der Tel. 03621-781124 wenden.