Eine Baustelle weniger im Kreis Gotha: Hier kommen Autofahrer wieder durch

Die Arbeiten an der Asphaltschicht waren am Donnerstag in den letzten Zügen.

Neudietendorf. Für rund zwei Wochen war eine Straße im Kreis Gotha gesperrt. Die Zeit wurde gleich für mehrere Vorhaben genutzt.

Ein weiteres Bauvorhaben ist in Neudietendorf fertiggestellt und eine wichtige Verkehrsader damit wieder frei. Die Asphaltschicht in der Gothaer Straße ist am Donnerstag planmäßig aufgebracht worden. Die Vollsperrung soll laut Bürgermeister Christian Jacob (CDU) am Samstag, den 14. Oktober, aufgehoben werden. Damit ist Neudietendorf wieder aus Richtung Gamstädt ohne Umwege erreichbar. Grund für die Baustelle waren Reparaturen an zwei Hydranten. Die Sperrung der Straße wurde gleichzeitig vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, dem Abwasserzweckverband sowie den Thüringer Energienetzen genutzt, um alle in der Straße liegenden Schachtabdeckungen und Kappen sowie die stark verschlissene Fahrbahnzu erneuern.