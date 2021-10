Eine begnadete Virtuosin auf dem Cello

Gotha. Jubilarin des Monats: Zum 175. Geburtstag der Musikpädagogin und Solistin Luise Patzig-Wanderleb (1846-1901)

An den Komponisten, Dirigenten, Hofkantor und Musikdirektor Adolph Wandersleb (1810-1884) erinnert seit 1887 ein von der Gothaer Liedertafel gestiftetes Denkmal im Berggarten. Der daran vorbeiführende Weg erhielt 1998 seinen Namen. Aber auch seine einzige Tochter hat sich in der Musikwelt einen Namen als Cellovirtuosin gemacht. Die Rede ist von der am 15. Oktober 1846 geborenen Luise, die zeitlebens Lulu genannt wurde.

Ihr aus Werningshausen stammender Vater war von 1837 bis 1882 musikalischer Leiter der Liedertafel und ab 1844 Dirigent der Feste des Thüringer Sängerbundes gewesen. Am 7. Dezember 1845 hatte er mit der 1827 geborenen Luise eine Schwester des späteren Geografen Ernst Behm (1830-1884) und Enkelin von Friedrich Jacobs (1764-1847) geheiratet, die jedoch bereits drei Wochen nach der Geburt der gleichnamigen Tochter starb. Der verwitwete Vater ging mit ihr 1855 nach Amerika, wo er jedoch nicht heimisch wurde und deshalb ein Jahr später enttäuscht in die Heimat zurückkehrte.

Auftritte bei Gewandhauskonzerten verschaffte Aufmerksamkeit

Lulu wurde von der Großmutter Marie Gabriele Behm (1800-1873) erzogen. Über ihren musikalischen Werdegang berichtete am 1. Juli 1882 die „Illustrirte Zeitung“, wo sie und Clara Schumann (1819-1896) als „Virtuosinnen der Gegenwart“ vorgestellt wurden. Nachdem sie von ihrem „Vater auf das Violoncello hingeleitet worden war, erlangte ihr ausgesprochenes Talent durch Friedrich Grützmacher’s fördersame Lehre nach wenigen Jahren einen hohen Grad technischer Reife.“In zahlreichen Konzerten hatte sie unter anderem in Leipzig, Köln und Stuttgart „dem Publikum dem zugleich die Seltenheit, einer Violoncellistin zu begegnen, überraschend vorkam, großes Interesse und Achtung abgerungen.“

Lulu Patzig-Wandersleb feierte überregionale Erfolge als begnadete Cellovirtuosin. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha Foto: Stiftung schloss friedenstein gotha

Vor allem ihr Auftreten bei den Gewandhaus-Konzerten in Leipzig hatten ihr 1875 die Aufmerksamkeit größerer deutscher Konzertvereine eingebracht. Nach glücklicher Überwindung einer schweren Erkrankung lernte sie den in Zittau geborenen Pianisten Alfred Patzig (1850-1927) kennen, der 1874 eine ihm angebotene feinere Privatpraxis am Arnoldiplatz übernommen hatte. Die Übersiedlung war für den 24-Jährigen nicht zuletzt deshalb reizvoll, weil der kunstsinnige Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha in Musik-Kreisen weithin bekannt war. Kaum in Gotha ansässig, lernte Patzig selbstverständlich den Musikdirektor Adolph Wandersleb und dessen Tochter Lulu kennen und schätzen. Schon bald gaben sie gemeinsame Konzerte und am 6. Juni 1878 wurde die Ehe geschlossen.

Diese sei laut Feuilleton „Wiener Signale“ vom 1. Juli 1880 ein neuer Impuls zu künstlerischem Streben gewesen. So habe sie 1879 auf einer Konzertreise durch die Niederlande wieder glänzende Erfolge errungen. Bald mussten die auswärtigen Konzerte aber eingeschränkt werden, als von 1879 bis 1887 fünf Kinder geboren wurden.

Deren Erziehung erfolgte liebevoll durch die Mutter und streng musikalisch durch den Vater. Ab dem fünften Lebensjahr wurde jedes Kind an zwei Instrumenten ausgebildet. Das Ehepaar Patzig leitete im Wandersleb’schen Haus in der Eschleber Straße 1 ein renommiertes Konservatorium für Musik mit Klavierlehrerinnen-Seminar. Es gab häufig Konzerte im Institut, aber auch auf Schloss Friedenstein und in anderen Städten.

1884 übernahm Alfred Patzig an zwei Wochentagen den oberen Musikunterricht an der Erziehungsanstalt in Schnepfenthal. Anlässlich eines Anstaltskonzertes wurde ihm 1896 von Herzog Alfred der Professorentitel verliehen.„Leider stellte sich in dieser Zeit bei der Gattin ein Krebsleiden ein, welches die treusorgende Mutter, die begnadete Künstlerin und Pädagogin am 31. Januar 1901 dahinraffte.“ Noch am selben Tag stand im „Gothaischen Tageblatt“ der folgende Nachruf: „Heute Morgen starb nach langem schweren Leiden Frau Luise Patzig-Wandersleb, die Gattin des Herrn Professor Patzig, Inhabers des gleichnamigen Musik-Konservatoriums hier.

Dieses Familienfoto zeigt die junge Lulu zusammen mit ihrem Vater Adolph Wandersleb. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha Foto: Stiftung schloss friedenstein gotha

Mit ihr ist eine bedeutende Cellovirtuosin aus dem Leben geschieden.“In der Eschleber Straße wurde es daraufhin ruhiger. Professor Patzig überließ die pädagogische Arbeit zum größten Teil seinem ältesten Sohn Fritz (1879-1914), der bei Ypern fallen sollte, und der Tochter Marie (1880-1970).

Im Jahre 1909 beschloss man schließlich gemeinsam, Gotha zu verlassen, um in Essen ein neues Konservatorium zu gründen. Neun Jahrzehnte später kehrte Maries Tochter Hildegard Bauer (1917-2011) nach Gotha zurück und wohnte anfangs sogar wieder in der Eschleber Straße 1. Ihr ist es zu verdanken, dass das Andenken an ihre Vorfahren gewahrt und wieder geweckt wurde. Ohne sie wäre dieser Beitrag nicht möglich gewesen.