Eine Box, die Freude macht

Süßigkeiten, eine Puppe, eine Zahnbürste – was Kinder hierzulande unter dem Weihnachtsbaum nicht beeindruckt, bereitet Kindern in Osteuropa eine große Freude. Für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton wird im Kreis Gotha gesammelt. Mit dabei ist in diesem Jahr erstmals das Gothaer Service-Zentrum der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK).

Noch bis Freitag, 15. November, können mit Geschenken gefüllte Schuhkartons am Hauptmarkt 34 abgegeben werden. Die Packliste folgt dem Prinzip „etwas zum Spielen und zum Naschen, etwas zum Anziehen und Waschen“. Hinein gehören Spielzeug, Hygieneartikel, Schulmaterialien, neuwertige Kleidung sowie Süßigkeiten, die mindestens bis März 2020 haltbar sind.

Nicht erlaubt sind gebrauchte Dinge, Zerbrechliches und Scharfes, Lebensmittel mit Nüssen, Bargeld, Literatur und Glückspielkarten.