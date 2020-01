Jacqueline Trübenbach (links / Personalberaterin Diepa Gotha) überreicht Annett Michalski (Vorsitzende des Vereins Hand in Hand for Tanzania) eine Spende in Höhe von 1000 Euro.

Eine Spende für Tansania-Hilfe

Die Firma Diepa GmbH hat sich Ende des vergangenen Jahres entschlossen, auf größere Kundenpräsente zu verzichten und dafür 11.000 Euro an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Die Gothaer Filiale des bundesweit tätigen Personaldienstleisters überreichte dazu 1000 Euro dem Kinderhospiz Mitteldeutschland. Das teilte am Freitag Filialleiterin Katja Michalski mit. Weitere 1000 Euro habe der Verein „Hand in Hand for Tanzania“ erhalten, dessen Mitglieder sich mit ausgewählten Projekten für Bildung, Familie und Gesundheit in Tansania einsetzen. Die Vereinsvorsitzende Annett Michalski habe zur Spendenübergabe versichert, dass die Spenden hundertprozentig direkt vor Ort ankommen werden und damit eine wichtige Hilfe zur Verbesserung der Lebensqualität in Tansania geleistet werden könne.