Nach einer Stunde war der Strom in Wandersleben, Mühlberg und Nachbarorten im Ilmkreis wieder da. Symbolfoto: Alexander Volkmann

Eine Stunde lang kein Strom am Sonntagmittag

Am Sonntag von 11.35 Uhr bis 12.31 Uhr fiel in den Ortschaften Mühlberg, Wandersleben, Haarhausen, Holzhausen, Röhrensee und Bittstädt der Strom aus. Zuvor war es zu kurzzeitigen Unterbrechungen gekommen, bestätigte der Netzbetreiber TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG. Diese seien Folge einer Automatik zum Wiedereinschalten, die eine Unterscheidung von dauerhaften Schäden und kurzzeitigen Schäden zum Beispiel durch herabfallende Äste ermöglicht.