Eine Torte für Hanns Cibulka zum 100. Geburtstag

Die Stadtbibliothek Gotha feiert den 100. Geburtstag von Hanns Cibulka. Nach der Lesung im Hanns-Cibulka-Saal wollen (von links) Nicole Strohrmann, Schriftstellerin Miku Sophie Kühmel (1992 in Gotha), Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der zweimalige Stadtschreiber Reinhard Griebner und Schriftstellerin Kathrin Schmidt (1958 in Gotha geboren) die Geburtstagstorte anschneiden. Die Würdigungen des angesehenen Dichters und Bibliothekars Cibulka werden mit einem Kolloquium in der Forschungsbibliothek am Dienstag fortgesetzt.