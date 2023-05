Eine visuelle Reise durch Gotha im Zeitraffer

Thomas Wolf vor seinem "Projekt 2" beim Art der Stadt in Gotha.

Gotha. Kunst im öffentlichen Raum Gothas: Fotos von Thomas Wolf werden im Schaukasten vom Verein Art der Stadt präsentiert.

Die Stadt im visuellen Zeitraffer: Der Verein Art der Stadt zeigt im Eingangsbereich zum Fundament im Gothaer Kulturhaus eine fotografische Zeitreise in die 1980er-Jahre. Das „Projekt 2 – Kunst im Schaukasten“ des Fotografen Thomas Wolf ist hier für Interessierte frei zugänglich bis Ende Juni zu sehen, wie der Verein mitteilt.

Die Arbeiten zeigen Gotha im Jahr 1984 und 1985: Zwei siebzehnjährige Schüler – Thomas Wolf und Thomas Offhaus – wollen ihre Stadt mit dem Fotoapparat erkunden. Natürlich mit einem Film in der Kamera, denn von digitaler Fotografie war noch nicht die Rede. Fast ein halbes Jahr zogen sie immer am selben Wochentag und stets zur selben Uhrzeit zu zehn Stationen mit dem annähernd gleichen Blickwinkel. Dort machten sie genau ein Foto – egal, was vor der Linse passierte.

Schon damals wurden die Schwarz-Weiß-Negative von Thomas Wolf archiviert. Jetzt hat er sie für sein „Projekt 2“ verwendet. Entstanden ist eine Zeitreise, die besonders für die Menschen interessant ist, die damals schon in Gotha lebten. Neben den Fotos hat Wolf für diese Schau die damals aktuellen Tageszeitungen durchgesehen und Meldungen mit ins Ausstellungsfenster gestellt. Unversehens wird der Abstand deutlich zu heute.