Er gilt als Magier der Panflöte: Edward Simoni. Anlässlich seines 30-jährigen Bühnenjubiläums gastiert er am 13. Mai in der Sankt-Viti-Kirche in Wechmar.

Eine Weltreise der Melodien auf der Panflöte in Wechmar

Wechmar. Der Panflötenspieler Edward Simoni gastiert am 13. Mai in der Sankt-Viti-Kirche in Wechmar.

Seit drei Jahrzehnten verzaubert der Magier der Panflöte, Edward Simoni, seine Fans. Jetzt kommt der Panflötenspieler anlässlich seines 30-jährigen Bühnenjubiläums in die Bachgemeinde Wechmar. In der Sankt-Viti-Kirche zu Wechmar gibt er am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr ein Konzert.

Der Musiker ist nicht das erste Mal in der Burgenlandgemeinde. Bereits vor mehr als zehn Jahren gastierte er schon einmal in Wechmar und begeisterte sein Publikum. Diesmal will er seine Zuhörer mitnehmen auf eine musikalische Weltreise der Melodien. Mit diesem Programm tourt er derzeit durch Deutschland.

Karten sind im Vorverkauf bei Blumen Meister Wechmar, Mode Riewe Günthersleben oder an der Abendkasse erhältlich.