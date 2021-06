In Wipperoda landen Abfall und Wertstoffe aus dem Kreis Gotha (Archiv-Foto).

Einen Tag lang keine Entsorgung in Wipperoda

Wipperoda. Für kurze Zeit können demnächst keine Abfälle in Wipperoda entsorgt werden. Auf diesen Termin sollten Kunden achten.

Die Waage der Kreismülldeponie in Wipperoda wird am Mittwoch, 21. Juli, geeicht und steht deshalb ganztags nicht zur Verfügung. Darüber informiert das Landratsamt Gotha und bittet Kunden, an diesem Tag für die Entsorgung ihres Abfalls auf andere Termine auszuweichen. Der Wertstoffhof auf der Deponie Wipperoda sei nicht davon betroffen und öffne regulär von 8 bis 16 Uhr.

Rückfragen Tel.: 036253/311 28.