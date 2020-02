Einer der geistigen Väter des Grundgesetzes

Am 9. Februar jährte sich der Geburtstag des SPD-Politikers, Hochschullehrers, Publizisten und Widerstandskämpfers Hermann Brill zum 125. Mal. Dieser Termin verstrich nicht ungenutzt, denn bereits im Vorfeld des Jubiläums hatte sich eine Arbeitsgruppe auf Initiative des Landesbüros Thüringen der Friedrich-Ebert-Stiftung formiert. Dieses hat schließlich seinen Sitz in dem nach Brill benannten Haus in der Erfurter Nonnengasse.

Vom Kaiserreich bis in die neu gegründete Bundesrepublik

Ziel war es, bis zum anstehenden Jubiläum eine neue Ausstellung im modernen Design zu gestalten. Dem Vorbereitungsteam gehörten neben der Landesbüroleiterin Irina Mohr und der Designerin Heike Wächter aus Berlin noch die Gothaer Gedenkstätte Tivoli und die Soziologin Judy Slivi an.

Im Ergebnis rund halbjähriger Arbeit entstanden 25 Rollups, auf denen der außergewöhnliche Lebensweg von Hermann Brill nachgezeichnet werden konnte, der von Gräfenroda über Ohrdruf, Gotha, Berlin und Weimar schließlich nach Wiesbaden führte. Sein Leben, das eng mit der Geschichte der Arbeiterbewegung verbunden war, begann im Deutschen Kaiserreich und endete in der jungen Bundesrepublik.

Geprägt durch sozialdemokratisches Elternhaus

Als ältestes von fünf Kindern des Schneidermeisters Michael Brill (1871 bis 1936) wurde Hermann Louis am 9. Februar 1895 im zum Herzogtum Gotha gehörenden Gräfenroda geboren. Weil seine Mutter Lina (1873 bis 1950) aus Ohrdruf stammte, zog die Familie 1896 dorthin. Prägend waren das sozialdemokratische Elternhaus und Adolf Schauder (1856 bis 1924), späterer Gothaer Volksbeauftragter.

Dieses Familienfoto aus dem Besitz der Urenkelin zeigt den jungen Hermann Brill um 1910. Foto: Stephanie Dreistadt

Nach dem Besuch der Ohrdrufer Bürgerschule begann Hermann 1909 eine Ausbildung zum Volksschullehrer am Herzog-Ernst-Seminar in Gotha. Am 4. August 1914 legte er das erste Lehrerexamen ab, um danach sofort als Kriegsfreiwilliger am Ersten Weltkrieg teilzunehmen. 1916 wurde er aus gesundheitlichen Gründen entlassen und arbeitete als Lehreranwärter in Nauendorf. Im April 1917 meldete er sich jedoch erneut freiwillig zum Fronteinsatz.

Letzte Monate des Ersten Weltkrieges im Lazarett verbracht

Im September 1918 stürzte er als Ballonbeobachter bei Düsseldorf ab und verbrachte die letzten Monate des Krieges im Lazarett. Damals hatte sich seine Einstellung zum Krieg komplett gewandelt. Dies wird in dem erhaltenen Briefwechsel mit der Seminarlehrerin Marianne Salzmann (1860 bis 1933) deutlich.

So schrieb er am 18. Oktober 1918 kurz nach seinem Eintritt in die USPD: „Ich bin Sozialist, ich werde überall, wohin man mich das Gewissen ruft, meinen Mann stehen. Bis zum letzten, bis zum Äußersten.“ Tatsächlich blieb Brill diesem Lebensmotto, das deshalb auch auf der ersten Tafel der Ausstellung steht, bis zu seinem Tode treu.

Steile politische Karriere

Nachdem Brill im Dezember 1918 nach Ohrdruf zurückgekehrt war, wurde er am 23. Februar 1919 in die Gothaische Landesversammlung gewählt. Damit begann seine parlamentarisch-politische Laufbahn. Nebenbei war er als Volksschullehrer in Finsterbergen tätig. Mit nur 24 Jahren verfasste er einen Entwurf des Gesetzes über die vorläufige Regierungsgewalt in der Republik Gotha.

Danach verlief Brills politische Karriere ziemlich steil. Im Dezember 1919 wurde er Abgeordneter des Volksrates von Thüringen als Vertreter des Freistaates Gotha und im Februar 1920 Hilfsreferent bei der Landes-/Gebietsregierung Gotha. Von 1921 bis 1923 war er vortragender Rat im Thüringischen Ministerium des Innern mit der Amtsbezeichnung Regierungsrat.

Drei Töchter aus zwei Ehen

1920 hatte Brill die Gothaerin Hildegard Wiechert geheiratet. Aus dieser Ehe, die jedoch nur bis 1930 hielt, ist die Tochter Barbara (1921 bis 2004) hervorgegangen. Nachdem er 1924 als Ministerialdirektor in den Wartestand versetzt worden war, studierte er bis 1927 Jura an der Universität Jena. Von 1927 bis 1932 war er dann Gastlehrer an der Heimvolkshochschule Tinz.

Aus der zweite Ehe mit Martha Pluskat (1904 bis 1980) stammen die Töchter Renate (1932 bis 1970) und Cornelia (1933 bis 2018), die noch 2009 Ehrengast der Veranstaltung zum 50. Todestag ihres Vaters im Gothaer Tivoli gewesen war.

Als Widerstandskämpfer gegen Hitler ins Gefängnis und KZ

Bereits 1932 traf Brill den Entschluss, gegen Hitler zu kämpfen. Dies wurde schon bald bittere Realität. Nachdem Brill ab Ende Juni 1933 einige Wochen in Schutzhaft im Landgerichtsgefängnis Gotha verbracht hatte, zog er 1934 nach Berlin, wo er 1938 als Widerstandskämpfer verhaftet und zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Ende 1943 wurde er ins KZ Buchenwald verlegt, wo er im April 1945 das Buchenwalder Manifest mit verfasste.

Seine Amtszeit als vorläufiger Regierungspräsident der Provinz Thüringen währte nur vom 9. Juni bis 16. Juli 1945. Dafür sorgte vor allem der aus Moskau zurückgekehrte Walter Ulbricht (KPD). Weil Brills politisches Wirken in Thüringen dadurch sinnlos geworden war, siedelte er im Sommer 1946 nach Wiesbaden um.

1948 wurde er Honorarprofessor für Öffentliches Recht an der Universität Frankfurt am Main und war als Mitglied des Verfassungskonvents auf Herrenchiemsee an der Ausarbeitung des Grundgesetzes mit beteiligt. Bis 1953 war Brill Mitglied des Deutschen Bundestages. Er starb am 22. Juni 1959 in Wiesbaden mit nur 64 Jahren.

Die Ausstellung über Hermann Brill kann vom 11. März bis 23. April in der Gothaer Gedenkstätte Tivoli kostenfrei besichtigt werden.