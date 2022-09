Wort zum Sonntag für den Kreis Gotha Einfache Worte aus Würzburg für die Menschen in und um Gotha: „Ich will, dass du bist!“

Stephan Weise von der katholischen Kirchgemeinde Gotha über eine einfache Antwort in einer komplizierten Welt.

Wir leben in einer ziemlich komplizierten Welt. Die vielen so bedrohlichen Krisen zeigen uns täglich auf, dass es keine einfachen Antworten gibt, keine einfachen Möglichkeiten zu reagieren. Alles hat sein Für und Wider, jedes Handeln zieht Konsequenzen nach sich.

Auch in der katholischen Kirche streitet man darüber, was richtig und was falsch ist. Der synodale Weg hat noch einmal mehr deutlich gemacht, wie schwierig es ist, den Willen Gottes zu erkennen und nach seinem Willen zu leben. Immer geht es dabei auch um subjektive Sichtweisen und um eigene Interessen. Und es besteht die Gefahr, in der Diskussion der vielen Details das Eigentliche unseres Glaubens aus den Augen zu verlieren. Was aber ist denn die Kernbotschaft Gottes an uns?

In Würzburg gibt es eine in ihrer architektonischen Klarheit sehr beeindruckende Kirche des Augustinerordens. Gleich beim Hereinkommen wird man im Haupteingang mit diesem Satz begrüßt: „Ich will, dass du bist“.

In Anlehnung an einen Gedanken des heiligen Augustinus soll daran erinnert werden, dass Gott uns ins Dasein gerufen hat, ohne eine Bedingung, ohne eine erbrachte Gegenleistung, sondern nur weil er uns liebt. Wir sollen uns willkommen fühlen, einfach da sein dürfen. Es ist die Liebeserklärung Gottes an uns Menschen.

„Ich will, dass du bist“ das ist auch der Auftrag an uns, füreinander da zu sein, füreinander zu sorgen.

Mit den Worten des Augustinus gesagt: „Und was immer du liebst, von dem willst du auch, dass es sei“ (Predigt Lambot 27,3).

Manchmal gibt es eben doch ganz einfache Antworten.

Stephan Weise ist Pfarreirat der katholischen Kirchgemeinde St. Bonifatius Gotha.