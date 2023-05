Einfamilienhäuser werden auf Spielplatzfläche gebaut

Gotha-Boilstädt. Die Stadt Gotha plant im Ortsteil Boilstädt auf dem alten Spielplatz Einfamilienhäuser zu bauen. Das wurde auf der Einwohnerversammlung bekannt.

Der Saal im Gasthaus zum Wiesengrund im Gothaer Ortsteil Boilstädt war gut gefüllt. Mehr als 50 Einwohner waren, im Gegensatz zum vergangenen Jahr, zur Einwohnerversammlung gekommen, um von den Stadtvätern zu erfahren, was in ihrem Ortsteil in den nächsten Jahren geplant ist.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) informierte darüber, dass in der Stadt Gotha ein positiver Trend an Zuwächsen bei der Einwohnerzahl seit drei Jahren zu verzeichnen ist. Gegenwärtig läge man bei 48.000 Einwohnern. Kreuch ist sich sicher, dass die Stadt wieder die 50.000er-Marke erreichen wird. „Die Bevölkerung verändert sich. Wir haben einen hohen Anteil an ausländischen Mitbürgern“, sagt er. So leben in Gotha und den Ortsteilen Menschen aus 90 Nationen. Kindergärten und Schulen stehen vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahren.

So auch Boilstädt, denn es bedarf an mehr Wohnraum. Aus diesem Grund plane die Stadt auf dem Grundstück des alten Spielplatzes eine Baufläche für vier bis fünf Einfamilienhäuser. Die Spielgeräte sind in die Jahre gekommen und werden den nächsten TÜV nicht überstehen, erklärt Ortsteilbürgermeister Jens Wehner (CDU). Als Ausgleichsfläche soll das Grundstück an der Feuerwehr genutzt werden. Hier soll ein neuer Spielplatz entstehen. „Der Platz kommt nicht sofort weg, da wir erst einen Bebauungsplan aufstellen, der ein Jahr in Anspruch nimmt“, sagt Bürgermeister Ulf Zillmann. Bei den Boilstädtern stößt dieser Vorschlag allerdings auf geteilte Meinung. Nicht jeder ist davon begeistert. So gab es Einwände, ob die Feuerwehr dem Plan zugestimmt habe. Aus dem Verkauf der Grundstücke für die Einfamilienhäuser sollen die Spielgeräte finanziert werden.