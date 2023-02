Einladung zur Hengstparade in Mühlberg

Mühlberg. Private Halter präsentieren am 5. März 2023 nach längerer Unterbrechung wieder Pferde verschiedener Rassen auf Schacks Anlage.

Nach zweijähriger Pause ist am Sonntag, 5. März, wieder die große und über die Region hinaus bekannte Hengstschau von privaten Pferdehaltern aus Sachsen und Thüringen auf der Reitanlage von Hartmut Schack in Mühlberg (Gemeinde Drei Gleichen) zu erleben. Ab 14 Uhr des Veranstaltungstages erwarte Zuschauer ein ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm, kündigt Nicole Reichardt vom Reiterhof Schack an.

Zu dieser in Thüringen einmaligen Veranstaltung seien bereits mehr als 30 Hengste verschiedener Rassen angemeldet worden, hieß es weiter. Die Vatertiere würden dem Publikum rassetypisch vorgeführt. Hengste der Rasse Deutsches Sportpferd werden demnach in Manier und Leistungsbereitschaft am Sprung gezeigt, die Deutschen Reitponyhengste – je nach Eignung – unter dem Dressur- oder Springsattel. Ponys der Rasse Shetland oder Welsh werden vor der Kutsche oder an der Hand präsentiert.

Auch die ersten Frühlingsboten des Jahres, die Fohlen, gebe es am 5. März zur Hengstpräsentation auf der Reitanlage Schack in Mühlberg zu sehen, verspricht Nicole Reichardt.