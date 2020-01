Einpendler profitieren: Per Bus bis in die Gothaer Innenstadt

Die Gothaer Innenstadt soll in Kürze besser mit den Regionalbuslinien erreichbar sein. Das teilt das Landratsamt mit. Anstelle des Busbahnhofs in der Mühlgrabenstraße werde schrittweise der Verkehrsknoten Huttenstraße und das Terminal am Gothaer Hauptbahnhof zu den beiden zentralen Ankunfts-, Abfahrts- und Umsteigepunkten des öffentlichen Nahverkehrs in der Residenzstadt aufgewertet. Darauf hätten sich der Landkreis Gotha als Aufgabenträger und Finanzier des ÖPNV, die Stadtverwaltung Gotha sowie die Nahverkehrsgesellschaft NVG und die Verkehrsgemeinschaft Landkreis Gotha (VLG) verständigt.

Ab dem 14. Januar beginnen und enden die Regionalbuslinien aus dem West- und Nordkreis am Hauptbahnhof und verkehren dafür über die Huttenstraße (Linien 810, 820, 821, 822, 830, 842). Reisende und Schüler sollen so zentrumsnäher ankommen. Unter anderem liege die Haltestelle Huttenstraße am direkten Zugang zur Einkaufsmeile Erfurter Straße. Haltepunkt soll Innenstadt aufwerten Gothas Bau-Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) verspricht sich davon eine Aufwertung der Innenstadt, die ansässigen Händler könnten von dieser Verlegung profitieren. VLG-Geschäftsführerin Jana Glaser sieht in der veränderten Linienführung ein verkehrstechnisches Plus. In Zeiten eines hohen Verkehrsaufkommens oder der geplanten umfangreichen Baustellen könne der Busfahrplan besser eingehalten werden. „Die Fahrgäste kommen ab Hauptbahnhof mit Umstieg zur Straßenbahn schnell ins und rund ums Stadtzentrum.“ Die Fahrtzeiten ändern sich – bis auf vier Fahrten der Linie 810, die sich um zwei Minuten verschieben – dadurch nicht. Dennoch bitten NVG und VLG um Beachtung der Fahrplanaushänge. In einem zweiten Schritt sollen ab Mitte Februar die aus dem Süden und Osten nach Gotha einpendelnden Regionalbuslinien nur noch bis zum Hauptbahnhof geleitet werden. Die Fahrpläne für diesen Umsetzungsstand werden rechtzeitig veröffentlicht, heißt es von Seiten des Landratsamtes. Die Fahrpläne sind unter der Internetadresse www.nvg-gotha.de oder unter www.landkreis-gotha.de abrufbar.