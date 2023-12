Einsätze im Rettungsdienst im Landkreis Gotha haben zugenommen

Gotha Landrat Onno Eckert bedankt sich bei Rettungskräften im Kreis Gotha: Weihnachtskiste für Mitarbeiter von Polizei, Berufsfeuerwehr, Leitstelle und DRK sowie Thüringerwaldbahn und Straßenbahn.

Mit einer Kiste voller Weihnachtsgaben schaute Landrat Onno Eckert (SPD) am Heiligabend in der Zentralen Leitstelle im Gothaer Landratsamt vorbei. Bereits zuvor besuchte er mit Alexander Zink, Amtsleiter für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (rechts), die Berufsfeuerwehr und den Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes. Auch bei der Landespolizeiinspektion und der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn machte der Kreischef halt, um sich bei den Mitarbeitern für den Einsatz an den Weihnachtstagen und darüber hinaus zu bedanken. Von Hauptbrandmeister Patrick Seyfarth (links) und Notfallsanitäter Stephan Lenk erfuhr Eckert, dass 36.500 Einsätze in diesem Jahr in der Leitstelle registriert wurden, da sind mehr als im Vorjahr.