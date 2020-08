Einsatz für Feuerwehren in Gotha wegen Unwetter

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr Gotha innerhalb von zwei Stunden aufgrund von Starkregen zu 14 Einsätzen ins südliche Stadtgebiet ausrücken. Auf einem begrenzten Areal zwischen der Reinhardsbrunner Straße, Enckestraße und der Ohrdrufer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Uelleben fiel in einem Zeitraum von etwa 45 Minuten so viel Regenwasser, dass Straßen überflutet wurden, Wasserläufe übertraten und Keller unter Wasser standen, teilte Andreas Ritter, Leiter der Gothaer Feuerwehr, mit.

„Wegen der vielen zeitgleichen Hilferufe wurden alle Einheiten der Feuerwehr Gotha alarmiert, die mit insgesamt 43 Einsatzkräften ausrückten.“ Koordiniert wurden die Einsätze durch die Einsatzzentrale der Feuerwehr, die von der Rettungsleitstelle des Kreises über Alarmierungen informiert wurde.