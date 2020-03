Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einschränkungen bei Bestattungen auf Gothas Friedhöfen

Wegen des Coronavirus werden ab jetzt keine Trauerfeiern auf Gothaer Friedhöfen mehr durchgeführt. Es finden ab sofort nur noch Beisetzungen am Grab statt, auf den engsten Familienkreis mit maximal zehn Personen beschränkt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Wer Symptome der Covid-19-Erkrankung oder Erkältungssymptome habe, sei von Beisetzungen ausgeschlossen. Die Teilnehmer müssen schriftlich eine Erklärung abgeben, dass sie sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts aufgehalten und keinen Kontakt zu rückkehrenden oder infizierten Personen gehabt haben. Hierzu bereitet die Friedhofsverwaltung eine Liste vor. Außerdem unterbleiben jetzt Aufbahrungen.

Wegen der aktuellen Pandemie-Lage sind alle öffentlichen Spiel- und Bolzplätze der Stadt Gotha bis auf Weiteres geschlossen.