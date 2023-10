Einst als „Bückware“ unterm Ladentisch hervor geholt, heute in der Gothaer Stadtbibliothek ausgestellt

Gotha. Bücher des Knabe-Verlags werden noch bis Ende November in der Gothaer Stadtbibliothek gezeigt. In den nächsten drei Wochen sind zudem drei Lesungen geplant.

Eine Ausstellung mit Büchern aus dem Knabe-Verlag Weimar ist noch bis zum 30. November in der Stadtbibliothek Gotha zu sehen. Die Ausstellungsstücke hatte eine private Sammlerin aus Gotha der Bibliothek zur Verfügung gestellt, wie die Einrichtung weiter mitteilt. Wer in der DDR aufgewachsen ist und gern Geschichten las, wird sie kennen: Knabes Jugendbücherei. Sie war sehr begehrt und oftmals „Bückware“, das heißt, nur auf Nachfrage wurde sie unter dem Ladentisch hervorgeholt.

Die Auflagen waren klein und limitiert, abhängig vom Papierkontingent, das in der DDR knapp war. Zudem waren die Bücher mit unter vier Mark günstig. Eltern waren sehr froh, wenn sie eines dieser Bücher für ihre Kinder erstehen konnten. Der Knabe-Verlag mit Sitz in Weimar wurde 1932 gegründet. Nach dem Tod Wolfgang Knabes im Jahr 1983 wurde der Verlag aufgelöst.

Nach einer langen Pause, in der auch das Verlagsarchiv verloren ging, gelang es Steffen Knabe, einem Urenkel des Gründers, den Knabe-Verlag wieder neu zu gründen. Nach 30 Jahren erschien im März 2014 die erste Neuerscheinung in der Reihe Knabes Jugendbücherei: „Mauerspechte“ von Reinhard Griebner.

Griebner, der auch Gothaer Stadtschreiber war, liest am Donnerstag, 9. November, ab 14 Uhr in der Stadtbibliothek. Der Eintritt ist frei.

Bereits am Dienstag, 24. Oktober, stellt Iris Gottschlich aus Jena ihr im Knabe-Verlag erschienenes Buch „Regentröpfchens Reise“ Kindergartenkindern vor. Am Freitag, 3. November, wird Bernd Hill in der Robothek seine vielbeachtete Bionik-Reihe vorstellen, die auch im Knabe-Verlag erschienen ist.