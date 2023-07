Einsteiger können in Bad Tabarz am Fels klettern lernen

Bad Tabarz. Einen Einführungskurs im Klettern bietet Bad Tabarz an. Der Kurs richtet sich an unerfahrene Kletterer.

Wer das Klettern erlernen möchte, der kann am Freitag, 21. Juli, an einem Einführungskurs im Klettern in Bad Tabarz teilnehmen. Beginn ist um 10 Uhr.

Der Einführungskurs richtet sich an Kletterer, die wenig bis keine Erfahrungen im Klettern am Fels haben. Es werden grundlegende Sicherungstechniken und Sicherheitsstandards gelernt. Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene können daran teilnehmen.

Das Equipment und ein Imbiss sind im Preis von 55 Euro enthalten. Mitzubringen sind witterungsbeständige Kleidung und zudem eigene Getränke. Treffpunkt ist an der Kukuna Bad Tabarz, in der Lauchagrundstraße 12a.

Anmeldung unter Tel.: 036259/ 5600 oder E-Mail: info@tabarz.de.