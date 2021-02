Einstimmung auf das Bachfest 2021 in Ohrdruf

Die Veranstalter des Bachfestes 2021 aus Gotha und Ohrdruf fiebern der zweiten Jahreshälfte entgegen. Sie gehen davon aus, dass die beiden Residenzstädte das Bachfest der Neuen Bachgesellschaft ausrichten können, sagt Maja Neumann von Kultourstadt Gotha. Vom 26. August bis zum 5. September soll den Bach-Fans ein facettenreiches Programm geboten werden.

Ein Einstimmung darauf gibt es am Sonntag, 21. Februar, ab 18 Uhr in der Trinitatiskirche Ohrdruf. Es erklingt eine geistliche Abendmusik von Johann Christoph Bach, dem ältesten Bruder von Johann Sebastian Bach, am Abend vor dessen 300. Todestag.

Anmeldung wegen Infektionsschutz nötig

Johann Christoph Bach war als Organist in Ohrdruf und übernahm die musikalische Ausbildung von Johann Sebastian nach dem Tod ihrer Eltern. Er besaß eine Sammlung bedeutender Kompositionen von Tastenmusik, woraus zwei Manuskripte erhalten sind – die Möller‘sche Handschrift und das Andreas-Bach-Buch. Am Sonntag werden die Partita über die Aria „Jesu, du bist allzu schöne“ von Georg Böhm (geboren 1661 in Hohenkirchen) aus der Möller‘schen Handschrift und die Ciacona in d-Moll von Johann Pachelbel aus dem Andreas-Bach-Buch gespielt sowie ein Werk von Johann Sebastian.

Aufgrund der Pandemielage ist eine Anmeldung Pfarrbüro Ohrdruf nötig:Telefon 03624 / 31 35 36,E-Mail: ohrdruf@suptur.deWeitere Infos: www.bachfest2021.de