Eintauchen in den Bereich Pflege

Wie stellt man sich das Leben in einem Alten- und Pflegeheim vor und was hat das Pflegepersonal tagtäglich an Aufgaben zu bewältigen. Diese und noch weiteren Fragen gingen drei Schüler der Regelschule „Andreas Reyher“ in Gotha nach.

Die Zehntklässler Marcio Neugebauer, Maximilian Schneegaß und Jean-Paul Sallmann stehen kurz vor ihrem Schulabschluss. Für ihre Abschlussarbeit wählten sie das Thema Pflege. Ein entsprechendes Altenheim war schnell gefunden und zwar das Alloheim Seniorenzentrum „Turmhotel“ im Gothaer Luftschiffhafen. Unterstützung in ihrer Projektbegleitung fanden sie bei Pflegedienstleiterin Anett Franz. Sie vermittelte den Regelschülern auch den Kontakt zu drei Bewohnern. Und so kam es bereits Mitte Oktober zur ersten Begegnung mit den Senioren Ursula Glock, Ilse Martin und Werner Kachel. Die zeigten sich sofort begeistert von den 15- bis 16-Jährigen und finden es schade, dass das Projekt am Freitag nun zu Ende gegangen ist. „Wir kommen jedenfalls nochmal vorbei“, versprach der 15-jährige Marcio.

Mehrere Treffen hat es die vergangenen drei Monate zwischen den Bewohnern und den Jugendlichen gegeben. Mittlerweile sind daraus auch kleine Freundschaften entstanden. Die Zehntklässler führten Gespräche mit anderen Bewohnern und dem Pflegepersonal. „Wir haben es uns nicht so vorgestellt, was hier gemacht wird. Es sind auch schwere Berufe hier, doch wir denken, dass wir unser Ziel erreicht haben“, zieht Marcio Neugebauer ein erstes Fazit. Dem stimmten auch der gleichaltrige Jean-Paul und der 16-jährige Maximilian zu. Neben dem Kennenlernen aller Berufszweige im Seniorenzentrum absolvierten die Drei auch einen Praktikumstag. Hier konnten sie direkt erfahren, welche Aufgaben die Pflegekräfte zu leisten haben. Ob bei der Körperpflege, Essensausgabe oder den Beschäftigungsangeboten im Haus – die Regelschüler waren an diesem Tag mehrere Stunden mit eingespannt, erklärt die Pflegedienstleiterin. Gemeinsam mit den drei Bewohnern unternahmen die Jugendlichen einen Ausflug ins DDR-Museum. Davon schwärmen die Senioren heute noch.