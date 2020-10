Bad Tabarz. Wolfgang Werner führt am Samstag durch den Geopark. So kann man sich dafür anmelden.

In die Vulkanlandschaft der Rotliegenden-Zeit tauchen die Teilnehmer einer Geopark-Führung am Samstag, 24. Oktober, bei Bad Tabarz ein. Treffpunkt ist 14 Uhr an der Tourist-Information in Bad Tabarz. Wie die Region vor 270 Millionen Jahren aussah, erklärt Geoparkführer Wolfgang Werner am Vulkansteig. Die Teilnahme beträgt fünf Euro, für Kinder zwei Euro.

Anmeldungen in der Touristinformation unter Telefon: 036259/56 00