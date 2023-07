Einzigartiges Orgelpfeifenorchester kommt nach Wechmar

Wechmar. Das Ensemble aus Schloßvippach spielt in der St.-Viti-Kirche, um Geld für die Orgelrestaurierung zu sammeln.

Das weltweit einzige Orgelpfeifenorchester gastiert am Sonntag, 30. Juli, in der Wechmarer St.-Viti-Kirche. Jeder Musiker spiele je eine der originalen, zum Teil über 200 Jahre alten Orgelpfeifen, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Mittwoch in Erfurt mit. Die einzelnen Töne spielten die Musiker jeweils auf Fingerzeig des Dirigenten.

Das Repertoire der Musiker aus Schlossvippach im Landkreis Sömmerda reiche von Kirchenliedern über Sinfonien, Volksliedern, Schlagern bis hin zu Trinkliedern. Dazu singt der Männerchor Schloßvippach. Die Künstler verzichteten dabei auf ihre Gage, um Spenden werde allerdings gebeten um damit die Restaurierung der Wechmarer Kirchenorgel und der Bau eines barrierefreien Zugangs zur Kirche zu unterstützen.

Die Initiative zu dem Konzert komme von Renate Schneider, die sich im Auftrag des Gemeindekirchenrates und des Fördervereins St. Vitii Kirche Wechmar für die Restaurierung der Orgel engagiert. „Wir haben in Wechmar die älteste und größte Rundkirche Thüringens mit einmaliger Akustik – da braucht es eine funktionierende Orgel“, betont die Ehrenamtliche.

Bei dem Instrument in der Kirche handele es sich um die älteste erhaltene Kegelladen-Orgel in Thüringen.

Der Zustand des Instruments sei jedoch so schlecht, dass der Organist des Thomanerchors ein Konzert abbrach und sagte, auf dieser Orgel könne kein ordentliches Stück mehr gespielt werden. Bei der Probe für ein Konzert für Orgel und Trompete im Juni 2022 kam sogar überhaupt kein Ton mehr aus der Orgel. Sie befinde sich derzeit in der Orgelbauerwerkstatt Kutter in Friedrichroda in Reparatur. Ende 2024 soll die Orgel demnach wieder eingebaut werden und die Kirche mit ihrer besonderen Akustik mit Klang erfüllen.

Die Orgel wurde 1856 von dem Orgelbaubetrieb Ratzmann gebaut. Das Unternehmen war in Thüringen eines der ersten, das dazu die neuartige Kegelladen-Technologie anwandte.

Die Orgel in Wechmar gilt als Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung zur hochromantischen Orgel.