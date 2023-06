Ekhof-Festival 2023 in Gotha eröffnet mit Star-Countertenor

Gotha. „Barock ImPuls“ der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach spielt zum Auftakt im Friedensteiner Schloss-Theater mit den Barock-Spezialisten Michael Hofstetter und Valer Sabadus

Das Ekhof-Theater auf Schloss Friedenstein in Gotha gilt als das älteste Barocktheater der Welt mit noch existierender und funktionierender Bühnenmaschinerie. In dieser besonderen Kulisse singt Valer Sabadus am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr Ouvertüren und Arien von Christoph Willibald Gluck und Georg Friedrich Händel.

Unter der musikalischen Leitung des Barock-Spezialisten Michael Hofstetter spielt das Barockorchester der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Zu erleben: barocke Musik auf Originalinstrumenten mit einem Star-Countertenor an einem derart authentischen Ort.

Außerdem: Schloss Friedenstein ist die Geburtsstätte der Thüringen-Philharmonie, hier wurde sie 1651 als „Herzoglichen Hofkapelle Gotha“ gegründet. Mit jedem Konzert im Ekhof-Theater kehrt die Philharmonie sozusagen nach Hause zurück und bringt dem Publikum diesen Ort näher.

Vielgestaltige Palette an Stimmfarben

An einem nicht weniger historisch besonderen Ort erklingt das Konzert am Samstag, 17. Juni, um 19.30 Uhr, noch einmal – im Palas auf der Wartburg in Eisenach. Dieses Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgenommen.

Michael Hofstetter gilt als Barockspezialist. Foto: WILDUNDLEISE

Der rumänisch-deutsche Star-Countertenor Valer Sabadus, Artist in Residence der Thüringen-Philharmonie, zählt zu den führenden Vertretern seines Fachs. Mit seinem glasklaren, androgyn klingenden Timbre offeriert er dem Publikum nicht nur eine vielgestaltige Palette an Stimmfarben, sondern er bringt auch die verschiedensten menschlichen Emotionen auf höchstem gesanglichem Niveau zum Ausdruck.

Die Countertenor-Arien aus den Opern von Gluck, Händel und Mozart erfordern sowohl vokale Virtuosität und Technik als auch ein tiefes Empfinden zu musikalischer Gestaltung.

Konzert-Termine: 16. Juni, 19.30 Uhr, Ekhof-Theater Schloss Friedenstein Gotha; 17. Juni, 19.30 Uhr Palas der Wartburg Eisenach