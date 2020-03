Eltern in Ohrdrufs Ortsteilen zahlen bald weniger

Ab dem 1. August dieses Jahres gelten in der Stadt Ohrdruf und ihren Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis neue, einheitliche Gebühren für die Kindertagesstätten. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung die Satzung dafür einstimmig beschlossen. Die Anpassung war notwendig geworden, weil Ohrdruf und die drei Dörfer zum 1. Januar 2019 freiwillig fusioniert waren und alle Satzungen vereinheitlicht werden müssen, was Schritt für Schritt passiert.

Für die Eltern in den drei Ortsteilen bedeuten die neuen Gebühren, dass sie künftig deutlich weniger zahlen müssen als bisher – Ohrdrufer Eltern dafür etwas mehr. Kostet ein Ganztags-Kindergartenplatz in Ohrdruf bei einem Kind in der Familie pro Monat bisher 90 Euro, so werden dafür ab 1. August 110 Euro fällig. In Gräfenhain sparen Eltern dagegen dann monatlich 20 Euro, in Crawinkel 30 Euro und in Wölfis sogar 40 Euro.

„In der Stadt Ohrdruf waren die Beiträge bisher aber vergleichsweise auch sehr niedrig“, macht Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister, aufmerksam. „Wir haben versucht, da ein gutes Mittelmaß zu finden und natürlich auch mit den Elternbeiräten über die Anpassung gesprochen.“ Außerdem habe die Kommunalaufsicht schon länger darauf gedrängt, dass Ohrdruf die Kita-Gebühren etwas erhöhen solle.

Gebühren sind nach der Anzahl der Kinder einer Familie gestaffelt

Unterschieden wird nach Ganztags- und Halbtagsbetreuung. Die Gebühren sind gestaffelt nach der Anzahl der Kinder einer Familie bis zum 18. Lebensjahr. Zudem kosten Krippenplätze mehr als Kindergartenplätze. Dabei wird noch einmal untergliedert: Die Betreuung von Kindern im Alter von vier Monaten bis einem Jahr kostet ganztags 205 Euro pro Monat, für Ein- bis Dreijährige 140 Euro – bei einem Kind.

Berücksichtigt sind in der neuen Satzung aber auch die zwei beitragsfreien Jahre vor dem Schulbeginn, die das Land Thüringen den Eltern ermöglicht, versichert Stefan Schambach. Die Kommunen erhalten dafür einen finanziellen Ausgleich vom Freistaat. In Thüringen gilt seit dem 1. Januar 2018 ein neues Kita-Gesetz. Damit wurde bereits das letzte Kindergartenjahr vor der Schule beitragsfrei. Und ab dem 1. August 2020 sind nun die letzten 24 Monate vor der Einschulung kostenlos für die Eltern. Deshalb passe auch der Zeitpunkt für die Neuregelung der Gebührensatzung in Ohrdruf so gut.

In Ohrdruf gibt es zwei Kindertagesstätten und in den drei Ortsteilen jeweils eine. Alle befinden sich in kommunaler Trägerschaft. „Wir wollen auch dieses Jahr weiter in die Kitas investieren“, kündigt Stefan Schambach an. So wird in Gräfenhain der Bau einer generationenübergreifenden Begegnungsstätte vorbereitet, zu der ein neuer Kindergarten gehört. Die Planungen dafür sollen 2020 beginnen. Vorgesehen ist ein Grundstück am alten Sportplatz in der Wiesenstraße von Gräfenhain. Schambach: „Wir bemühen uns für dieses Vorhaben um Fördermittel. Vielleicht haben wir ja eine Chance, mit diesem dringenden Fall auf der Prioritätenliste weit oben zu landen.“

Ohrdruf wachse zum Glück. „Jedenfalls hatten wir Anfang des Jahres 76 Einwohner mehr als ein Jahr zuvor. Deshalb wollen wir das Wohnen noch attraktiver machen, und dazu gehört auch eine gute Kinderbetreuung“, sagt der Bürgermeister.